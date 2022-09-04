İki otomobilin yarışı kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yarışan araç sürücülerinden bir tanesinin kullandığı otomobil 3 araca çarparak hurdaya dönerken, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.'nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.'nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu iddia edilen E.O.'nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yarış iddiası

Görgü tanıkları E.O.'nun başka bir otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia etti.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA