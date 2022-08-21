Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

21.08.2022 21:34
Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Ortaca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi İnardi Koyu sahil bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan bir gemiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyerek operasyon düzenledi.

"BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı gemiye operasyon düzenleyen ekipler aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mısır, Filistin uyruklu 120 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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