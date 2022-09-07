Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

07.09.2022 14:13
Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ortanca ilçesinde, 15 yaşındaki Egehan Bülbül isimli çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Egehan'ın bir süredir zayıflama ilaçları kullandığı ortaya çıktı.

Muğla'da bir sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Egehan Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZAYIFLAMA İLACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada Egehan Bülbül'ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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