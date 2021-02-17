Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79 - Son Dakika

Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79

17.02.2021 14:21
Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan 'Ortalama hane halkı' verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan 'Ortalama hane halkı' verilerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Muğla'da ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79.

Bir hane halkını oluşturan kişilerin ortalama sayısını ifade eden ve toplam hane halkı nüfusunun toplam hane halkı sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama hane halkı büyüklüğü değeri Muğla için 2,79 kişi olmuştur.

Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye için 3,30 kişidir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu iller 5,75 kişi ile Şırnak, 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari olurken, en düşük olduğu iller 2,61 kişi ile Çanakkale olurken Muğla ortalama hane halkı büyüklüğünde Türkiye genelinde 70'inci sıradadır.

Muğla'da en çok 2 kişilik hane vardır

Muğla'da bulunan 349 bin 803 hane halkının 90 bin 297'si (yüzde 25,8) 2 kişilik hanelerden oluşurken, 83 bin 777'si (yüzde 23,9) tek kişilik hanelerden, bin 394'ü (yüzde 0,4) 10 kişi ve üzeri büyüklükteki hanelerden oluştu.

Ortalama hane halkı büyüklüğünde Kavaklıdere lider

Ortalama hane halkı büyüklüğü değerleri ilçe düzeyinde incelendiğinde Kavaklıdere 2,99 kişi ile en yüksek değere sahip ilçe olurken, Datça 2,43 kişi ile en düşük ortalama hane halkı değerine sahip ilçe oldu. Hane halkı büyüklüklerine göre, Kavaklıdere 2,99, Seydikemer 2,95, Fethiye 2,95, Dalaman 2,90, Köyceğiz 2,87, Milas 2,86, Yatağan 2,83, Ortaca 2,80, Marmaris 2,76, Bodrum 2,68, Menteşe 2,67, Ula 2,52 ve Datça 2,43 olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79
Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79
Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muğla'nın ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79 - Son Dakika


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