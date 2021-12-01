"Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı" - Son Dakika
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"Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı"

01.12.2021 22:11
"Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı"

"Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı""Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı" proje koordinatörü Muğla Sıtkı...

" Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı""Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı" proje koordinatörü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencisi Ayşe Çaygeçen ile Akademik Danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü Hocası Doç Dr. Hatice Hicret Özkoç, Valimiz Sayın Orhan Tavlı' yı ziyaret etti. Ziyarette, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen "Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı" konulu projenin sunumu yapıldı. Sağlık turizmi, 21. yüzyılın öne çıkan turizm türlerindendir ve sağlık turizminin en karlı ekonomik sektörlerden biri olabileceği fikri son dönemlerde geniş kabul görmektedir. Söz konusu doktrine dayanarak, pek çok devlet, sağlık turizm endüstrisini geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışmaktadır. Özellikle sağlık hizmeti almak için gelen turistlerin yaptıkları harcama tutarlarının, diğer harcamalarda daha fazla olduğu da bilinmektedir. Sağlık turizmi açısından bakıldığında Türkiye avantajlı donanımlara sahip olmakla birlikte aynı zamanda sunulan hizmetlerin uygun fiyat-değer oranıyla da güçlü bir konumdadır. Ancak uluslararası platformda Türkiye'nin sağlık turizm kapasitesi yeterli derecede tanıtılamamaktadır. Dijitalleşme ile birlikte dünya genelinde mobil pazarlama faaliyetlerinden yararlanma oranı giderek artmakta ve mobil cihazlar aracılığıyla müşteriler ile doğrudan iletişim kurulması yaygınlaşmaktadır. Bu noktada özellikle dijital pazarlamanın sağlık turizmi için kullanımı öne çıkmaktadır. İOS ve Android işletim sistemlerinde Türkiye'ye ayrılan sağlık turizmi uygulamalarının yetersiz olması ise ülkemizin bu alandaki dijital pazarlama eksikliğini gündeme getirmiştir. Bu eksiklikten yola çıkarak projede Muğla'nın sağlık turizmi potansiyelini yansıtacak bir mobil uygulamanın hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hem yabancılara sağlık hizmeti sunan tesis yöneticileri hem de bu hizmetlerden yararlanan hastalar ile görüşülerek, hazırlanması planlanan mobil uygulamanın içeriği tasarlanacaktır. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi çalışmalarına destek verdikleri ve katkı sağladıkları için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencisi Ayşe Çaygeçen ile Akademik Danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü Hocası Doç Dr. Hatice Hicret Özkoç'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 'Muğla'nın Sağlık Turizmi Envanterinin Oluşturulması ve Muğla'ya Yönelik Sağlık Turizmi Temalı Bir Mobil Uygulamanın Tasarımı' - Son Dakika


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