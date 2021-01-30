'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı - Son Dakika

'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

30.01.2021 12:05

'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Amirliği tarafından bu yıl düzenlenen Motosikletli Polislerin Şahin eğitimleri 6 haftanın sonunda başarı ile tamamlandı.

'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

MUĞLA - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Amirliği tarafından bu yıl düzenlenen Motosikletli Polislerin Şahin eğitimleri 6 haftanın sonunda başarı ile tamamlandı. Kursu başarı ile bitiren ilk 3 kursiyere çeşitli hediyeler verildi.

Muğla merkez Menteşe, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinden gelen trafik şubeye bağlı aralarında 4 kadın polisinde olduğu 20 motosikletli trafik polisine 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi verildi.

Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesinde verilen eğitimlerde polisler, kurulan zorlu parkurları geçmek için çaba sarf ettiler, düştüler, yaralandılar ama pes etmeden kursu tamamladılar. Oldukça zor olan eğitim süresince kurs alanında ambulans ve sağlık ekipleri hazır bulundu. 6 hafta süren eğitim süresince Şahin adı verilen polisler her gün yaklaşık 8 saat parkurda çalışarak hem motosiklet kullanımının incelikleri hem de araç bakımı, güvenli sürüş ile ilgili bilgi edindiler. Tüm parkurları başarı ile tamamlayan 20 polis eğitim sonrasında yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutularak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavlarda Marmaris Trafik Şubeden Polis memuru Mustafa Ekinci birinci oldu. Kurs ta başarı gösteren polislere İl Trafik Şube ve Bölge Müdürü Ferhat Demiriz, Marmaris İlçe Emniyet Müdür vekili Oktay Kapsız, İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Aycan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Dnz. Yüzbaşı Uğur Özdoğan tarafından kask ve sertifika hediye edildi, kursu veren eğitmenlere de hediyeler takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşma yapan Muğla İl Trafik Şube Tescil Denetleme ve Bölge Müdürü Ferhat Demiriz "Trafikte yol kullanıcılarının da bildiği bir kural vardır kaza yaptığın ilk anda müdahale edilirse hayatta kalma şansı daha yüksektir. Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısına bakıldığı zaman Muğla ilimiz birinci sırada. Motorlu trafik timlerimiz kazaya ilk önce varacak kişi bir can kurtarmanın hazzını bu eğitimi aldıktan sonra çok daha emin gidecekler. 2020 yılında ilimizde ileri teknik sürüşleri konusunda 5 kurs gerçekleştirdik bugüne kadar 107 polisimiz bu kurslara katıldı bu kurslar sayesinde daha emniyetli motor kullanma yetisine eriştiler bugün de buradaki arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Sertifika törenine ve gösteriyi izleyen şahin polislerin yakınları yaşadıkları gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Kurslarda birinci olan Marmaris ilçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Trafik şubede görevli Mustafa Ekinci "8 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bu kursta hocalarımız sayesinde daha ileri sürüş teknikleri öğrendik. Çok bilgi edindik, dolu dolu bir kurs geçirdik. Bundan sonra çok daha güvenli bir şekilde görevimizin başında olacağız, milletimize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen Trafik Polisi Gizem Özyürek "Daha önce küçük motor kullanıyordum, kursta vitesli motoru ileri teknikler ile kullanmayı öğrendim. Arada düşmelerimiz olsa da dolu dolu bir kurs geçirdik " dedi.

6.sı düzenlenen Motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitim kursunu bitirerek sertifikalarını alan Şahin polisler törenin ardından görev yaptıkları ilçelere döndüler.

'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı
'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı
'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı
'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Hisarcık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama: 2 kişi hala aranıyor Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı
Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu         
12:44
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor         
11:47
Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor         
11:36
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı         
10:46
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur şaşırttı: Elektro popçu oluyor Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur şaşırttı: Elektro popçu oluyor         
09:33
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi         
09:21
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı         
04:23
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 13:02:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Muğla'nın Şahinleri' 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei