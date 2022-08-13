Sakin Kent'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
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Sakin Kent'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

13.08.2022 16:13
Sakin Kent'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, tatile gelen vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, tatile gelen vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla tercih ettikleri sahil bölgesi durumundaki Akyaka Mahallesine İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak gibi illerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar hem deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor, hem de Azmak tekne turlarına katılıyor.

Günübirlik gelen araç sayısındaki artış nedeniyle trafik ekipleri Akyaka girişi ve çıkışlarında araç ve motor denetimlerini arttırdı. Azmak giriş ve çıkışında GBT sorgulama yapan ekiplerin turizm sezonu boyunca denetimlerini davam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Akyaka, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakin Kent'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakin Kent'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
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