Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti' - Son Dakika
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Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti'

01.03.2022 12:51

Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti' Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 750 metre yükseklikteki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti, yaz aylarında piknikçilerin, kış aylarında ise doğaseverlerin akınına uğruyor Yaz-kış önemli turizm...

Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti'

Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 750 metre yükseklikteki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti, yaz aylarında piknikçilerin, kış aylarında ise doğaseverlerin akınına uğruyor

MUĞLA - Yaz-kış önemli turizm destinasyonlarına sahip Muğla, kış aylarında da günübirlik gezi rotaları ile özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı ile dikkat çeken Kavaklıdere Göktepe ve Köyceğiz Sandras dağları her hafta sonu yüzlerce konuk ağırlıyor.

Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Denizli ile sınır komşusu Sandras Dağındaki bin 750 metre yükseklikteki Gökçeova Göleti, kış aylarında buz tutarak donuyor. Aydın, Denizli, Antalya ve Muğla'dan çok sayıda dağcılık kulübü donan göl üzerinde yürüyüş yaparken, 2 bin 295 metre yükseklikteki Çiçek Baba Dağı zirvesine yürüyüş yapıyorlar.

Yaz aylarında çevresi çam ağaçları ile kaplı, eşsiz doğa manzarası ile doğaseverlerin çadırlar ile piknik yaptığı Gökçeova Göleti ve Çiçek Bağa Dağı'na hafta sonu Muğla'dan 4, Denizli'den 5 ve Antalya'dan 5 dağcı Çicekbaba zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Köyceğiz Ağla Mahallesi'nden 4 kilometre sonra yolların karla kaplı olduğu Gökçeova Göleti'ne kadar 8 kilometre, Çiçekbaba dağı zirvesine kadar 14 km yürüyüş gerçekleştirdi.

Antalya Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucu üyelerinden Cemal Ertugay, "Dağlar bizim için bir yaşam biçimi desem abartı olmaz. Dağlarsız yapamıyoruz. Burada değişik illerden dostları tanıyoruz. Sosyal olarak en büyük katkısı bu. Burada kendi egolarından arınmış olarak görüyoruz biz kendimizi" dedi.

Muğla Dağcılık Kulübü üyelerinden Fikret İrez de, "Geçen hafta da gelmiştik buraya. Buradaki güzellikleri paylaşmıştık. Sağ olsunlar diğer illerden de doğasever arkadaşlar buraya geldi. İyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız" dedi.

Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti'
Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti'
Muğla'nın saklı kalmış yeryüzü cenneti 'Gökçeova Göleti'

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Toros Dağları, Köyceğiz, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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