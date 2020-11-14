Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın - Son Dakika

Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın

14.11.2020 22:39

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'da Ula Akyaka Mahallesi, Köyceğiz ve Marmaris'te sazlık alanlarda yangın çıktı.

Muğla'da Ula Akyaka Mahallesi, Köyceğiz ve Marmaris'te sazlık alanlarda yangın çıktı. Köyceğiz'deki yangını söndürme çalışmaları sürerken, diğer alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Ula'nın Akyaka Mahallesinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangına, bölgenin bataklık olması nedeniyle uzun süre müdahale edilemedi. Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve arozözlerin bataklık dışında yangının önünü kesti ve alevler söndürüldü. Akyaka'daki sazlık yangınında yaklaşık 10 dönüm alan yandı.

Akyaka'daki sazlık alanda yangın devam ederken Köyceğiz'de üç bölgede birden sazlık yangını çıktı. Delta plajı yanı, Hamitköy yol kenarı ve Hamitköy deniz kenarında başlayan sazlık yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi halen devam ediyor.

Son olarak Marmaris Turgut Mahallesi sahilindeki sazlıklarda başlayan yangın Büyükşehir Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Akyaka ve Marmaris'teki yangınlarda soğutma çalışmaları sürerken, Köyceğiz'deki sazlık yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sazlık yangınlarının temizlik için yakılan ateşlerden çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın
Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın

Marmaris, Akyaka, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Muğla'da sazlık alanlarda yangın - Son Dakika


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