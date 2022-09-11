Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

11.09.2022 19:02
Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Aziz A. idaresindeki 07 APS 40 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Karabel mevkisinde Hasan Ö. yönetimindeki 66 DR 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan 07 APS 40 plakalı otomobil, Yusuf G. idaresindeki 48 H 4915 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile Fikriye Yıldız, Ali Yıldız, Emine Aydın ve Cihangir Özkaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aziz A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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