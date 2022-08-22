Öte yandan, Mevlüt Şimşek ile Süleyman Kılınç'ın Burdur 'un Altınyayla ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinde bulundukları, Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ise birçok esere sahip bilim insanı olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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