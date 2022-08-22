Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22.08.2022 02:22
Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Süleyman S. idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı.

Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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