Seydikemer'de çukurda mahsur kalan inek kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çukura düşen inek, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Atlıdere Mahallesi'nde bir mahalle sakini akşam saatlerinde bir ineğinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı. İneği bir süre bulamayan vatandaş duyduğu ses üzerine baktığı çukurda ineği gördü. Bir süre ineği çıkarmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Ardından yardım çağrısı üzerine olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ipler yardımı ile ineği uzun uğraşlar sonucu bulunduğu çukurdan çıkarmayı başardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - MUĞLA