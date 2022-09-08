Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü

08.09.2022 11:04
Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, düğün yapılan evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, düğün yapılan evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayabaş Mahallesi Cami Sokak'ta Cemil Uzunoğlu'nun evinde, oğlunun düğünü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki düğünde eğlenirken evin ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.

Evde hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından düğüne devam edildi.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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