Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

11.08.2022 20:36
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.B, S.G, S.Ç. ile S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün durdurulan 3 kamyonetin kasasında çok sayıda su şişesi bulunmasından şüphelenen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 89 düzensiz göçmeni yakalamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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