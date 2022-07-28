Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Çaltılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem T. yönetimindeki 06 AAJ 159 otomobil, Hüsnü Bahtiyaroğlu idaresindeki 48 F 7393 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Hüsnü Bahtiyaroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Görkem T. ile Asena T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seydikemer'de trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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