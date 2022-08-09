Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

09.08.2022 18:16
Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakaladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon çerçevesinde koylara inen ormanlık alan yolunda 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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