Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi Yedi Burunlar Mevkii'nde kamyonlar vasıtasıyla çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderileceği öğrenilirken, Kamyon sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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