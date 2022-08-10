Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 16:28
Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı düzensiz göçmenlerin engellenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dordurga Mahallesi Belceğiz Mevkisinde tekneyle Yunanistan adalarına düzensiz göçmen kaçırılacağı istihbaratını alan ekipler hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 3 kamyonu durdurdu. Kamyon şoförlerinin ormanlık bir alana düzensiz göçmen bıraktıklarını itiraf etmeleri üzerine, şoförlerin söyledikleri bölgede arama yapan jandarma ekipleri toplamda 89 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eşen Jandarma Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement