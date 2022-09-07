Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K.'nın şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 7 Eylül saat 00.30 sıralarında E.K.'nın otomobili takibe alındı. Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli araç, Seydikemer- Antalya D-350 karayolu üzerinde yol kenarında başka bir aracı beklerken yakalandı. Araç içerisinde 'Zorlu' isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada wifi cihazına gizlenmiş şeffaf bir poşet içerisinde 500 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerce E.K. gözaltına alınırken, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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