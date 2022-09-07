İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine, 7 Eylül günü saat 00.30 sıralarında E.K.'nin otomobilini takibe aldı. Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü, Seydikemer- Antalya D- 350 karayolu üzerinde yol kenarında başka bir aracı beklerken operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği Zorlu ile yapılan aramada, Wİ-Fi cihazına gizlenmiş şeffaf poşet içerisinde 500 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. E.K. gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı - Son Dakika

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