Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı - Son Dakika
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Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı

07.09.2022 16:56
Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde Wİ-Fİ cihazına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde Wİ-Fİ cihazına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine, 7 Eylül günü saat 00.30 sıralarında E.K.'nin otomobilini takibe aldı. Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü, Seydikemer- Antalya D- 350 karayolu üzerinde yol kenarında başka bir aracı beklerken operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği Zorlu ile yapılan aramada, Wİ-Fi cihazına gizlenmiş şeffaf poşet içerisinde 500 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. E.K. gözaltına alınıp emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı - Son Dakika
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