Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü - Son Dakika
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Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü

08.09.2022 11:21
Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayabaş Mahallesi, Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil U.'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de su tankerleriyle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları ile son buldu. Şans eseri evde kimsenin bulunmadığı, yangının çıkış sebebinin de elektrik kablosu olduğu öğrenildi. Yangından dolayı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Muğla, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer'deki yangında, bir ev küle döndü - Son Dakika
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