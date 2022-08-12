İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya 'ya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, İtalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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