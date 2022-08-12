Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

12.08.2022 18:39
Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadere- Kumluova yolundaki ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, İtalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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