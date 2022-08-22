Muğla'da meydana gelen kaza Burdur Altınyayla'yı yasa boğdu - Son Dakika
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Muğla'da meydana gelen kaza Burdur Altınyayla'yı yasa boğdu

22.08.2022 15:25
Muğla'da meydana gelen kaza Burdur Altınyayla'yı yasa boğdu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilince Burdur Altınyayla yasa boğuldu.

Kaza, Süleyman Sazboğaz idaresindeki arı kamyonu ile 07 ACK 674 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada Kamyon içerisinde bulunan Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek yaralanırken otomobilde bulunan Burdur'un Altınyayla ilçesi eski belediye başkanlarından Süleyman Kılınç (66), Mevlüt Şimşek (57), Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (71) ve Ünal Karapınar (58) olay yerinde kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişinden tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Burdur'un Altınyayla ilçesi Belediye eski başkanları Kılınç ve Şimşek, Öğretim Üyesi Prof. Demirayak ile güreş ağası Karapınar'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardandan Altınayayla ilçesine gönderildi. Kamyon şoförü Sazboğaz'ın cenazesi ise Seydikemer ilçesi Bayır mahallesinde defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Altınyayla, Burdur, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da meydana gelen kaza Burdur Altınyayla'yı yasa boğdu - Son Dakika

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