Olay, Menekşe Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki sulama kanalı temizliği yapan ekipler, sahipsiz bir köpek ile 6 yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri mahsur kalan köpekleri kurtararak, Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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