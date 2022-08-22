Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.08.2022 12:19

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Yaşanan feci kazada aralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi eski belediye başkanları Süleyman Kılınç ile Mevlüt Şimşek'in de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen Süleyman Sazboğaz (64) yönetimindeki arı yüklü kamyona çarptı.

Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekipleri, ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç'ın, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek'i, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın (71) ve Ünal Karapınar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz (29) ile Adnan Zeybek (63) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
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MUĞLA'DA 'HATALI SOLLAMA' KAZASI; ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DAHİL 5 ÖLÜ, 2 YARALI MUĞLA'DA 'HATALI SOLLAMA' KAZASI; ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DAHİL 5 ÖLÜ, 2 YARALI Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Altınyayla, Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 'hatalı sollama' can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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