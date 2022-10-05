Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüphelinin ikameti ve eklentilerinde uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Bayır Mahallesi'nde ikamet eden K.Ö'nün uyuşturucu yetiştirdiği ve satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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