Zanlının üzerinde ve eşyalarında dedektör köpek "Zorlu" ile yapılan aramada, wifi cihazına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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