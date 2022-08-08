İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lastiğinin patladığı belirlenen kamyonun kasasında çoğunluğu kadın ve çocuk 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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