Muğla'nın tarihi evleri beyaz gelinlik giydi - Son Dakika

Muğla'nın tarihi evleri beyaz gelinlik giydi

Yağmur ve fırtına sonrası başlayan kar yağışı Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi beyaz örtü ile kapladı.

MUĞLA - Kış aylarında Muğla'nın yüksek kesimlerine yağan kar bu yıl merkez ilçe Menteşe'yi gece boyunca beyaza bürüdü.

İki gün boyunca yağan sağanak yağış ve fırtınanın ardından dün gece başlayan kar yağışı Menteşe şehir merkezinde de etkili oldu. Kent merkezine yağan kar çok nadir tutarken, bu yıl tarihi Muğla evlerinin çatısı beyaza büründü.

Kentsel sit alanını içinde barındıran Menteşe'nin Karamehmet, Kiramettin, Orta Mahalle, Müştakbey ve Karşıyaka Mahallerindeki tarihi dokular havadan görüntülendi. Geleneksel oluklu tuğladan yapılan çatılar beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar sosyal medyadan bol bol fotoğraf ve video paylaşırken, öğle saatlerinde çıkan güneş sonrası çatılardaki karlar yavaş yavaş erimeye başladı.