Muğla'nın tarımı İzmir'de anlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 Büyükşehir Belediyesi'nin "Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması" konulu çalıştayına katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alanda hayata geçirdiği hizmetler ve projeler diğer Büyükşehir Belediyelerine tanıtıldı.



Çalıştayda üreticilerin ve tüketicilerin kazanacağı bir üretim ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve bu konuda büyükşehir belediyelerinin birlikte işbirliği içinde çalışma kararı alındı.



16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda 11 Büyükşehir Belediyesinin Tarım Daireleri tek tek yaptıkları sunumlarda kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Özellikle turizm kenti olarak bilinen Muğla'nın tarımsal alanda sunduğu hizmetler konusunda yaptığı sunum büyük ilgi çekti. Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden olan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadisi projesi, alım garantili çiçek üretimi, meyve sebze kurutma tesisi, toprak bitki sulama suyu analiz laboratuvarı, trüf mantarı, sakız ağacı gibi önemli tarımsal projeler diğer büyükşehir belediyelerine tanıtıldı. - MUĞLA