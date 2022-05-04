Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Tatil boyunca il genelinde polis ve jandarma ekipleri turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yaptı.

Tatilin ardından dönüşe geçen vatandaşlar, Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kumburnu Plajı çıkışında kısa süreli araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için jandarma ekipleri kara yolunda görev yaptı.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler de dönüş yolculuğuna başladı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ve Yokuşbaşı mevkisi ile Konacık istikametinde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Kavşaklarda trafik yoğun ve akıcı şekilde ilerliyor.

Dönüş yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.???????