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Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması

01.01.2022 00:58

Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2022'yi çeşitli etkinlikler ve kutlama programlarıyla karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

Kötekli Mahallesinde belediye tarafından düzenlenen yeni yıl partisinde ses ve ışık gösterileri, kar spreyi, varil ve ateş yakımı yapılırken çevredekilere kestane, Osmanlı macunu ve pamuk şeker dağıtıldı.

İlçe sakinleri müzikler eşliğinde eğlendi.

Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu öğrencilerin yoğun olduğu Menteşe Kötekli Mahallesi ve Ula'nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde denetim yaptı.

Muğla protokolü Menteşe'deki Aydın giriş noktasındaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personelinin de yeni yılını kutladı.

Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde de yeni yıl programı yapan işletmeleri denetleyen Tuğgeneral Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nu Akyaka'daki bir otel işletme sahibi çiçekle karşıladı. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Gemalmaz ve Dilberoğlu, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması için Muğla genelinde gece boyunca ekiplerin denetimlerini devam edeceğini açıkladı.

Marmaris

Marmaris Belediyesince "Yeni yıl coşkusu meydanda yaşanır" sloganıyla, 24 Aralık'ta başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına ilçedekiler ilgi gösterdi.

Işıklandırılan ve süslenen Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede akşamın ilk saatlerinde DJ Muzo hareketli şarkılarla çevredekileri eğlendirdi.

DJ performansının ardından Pinhani grubu yeni yılın ilk dakikalarına kadar sahne aldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay insanların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlikler diledi.

Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda insan yoğunluğu oluştu. Marmaris Belediyesinin geçen yıl aldığı karara istinaden kutlamalarda havai fişek atılmadı.

Kutlamalar, Kovid-19 tedbirleri gereğince gece yeni yılın ilk dakikalarına girilmesiyle sona erdi.

Bodrum

Bodrum Belediyesince, Milta Marina önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından meydanda Ersin Show sahnesi yer aldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni yıl mesajı konuşması yaptı.

Daha sonra Sertab Erener sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduranların keyifli dakikalar yaşadığı konserde yeni yıla saniyeler kala geri sayım yapıldı.

Katılımcılar 10'dan geriye sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Bu sırada Belediye Meydanı'ndan 2022 ışıklı balonun gökyüzüne bırakılması da ilgi gördü.

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi.

Meydana toplanan çok sayıda kişi süslemelerle fotoğraf çektirdi. Çok sayıda kişi yeni yılı meydanda karşıladı.

Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması
Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması
Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması
Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması

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Yeni Yıl, Bodrum, Milta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın turistik ilçelerinde havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika
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