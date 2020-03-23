Muğla'nın turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika
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Muğla'nın turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

7 saat önce

Muğla'nın, gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Muğla'nın turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor, System.String[]

Muğla'nın, gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler çerçevesinde, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından turizm merkezlerinde plajlar, yürüyüş yolları, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Alınan kararlar doğrultusunda yasağın kapsadığı işletmeler kepenk kapatırken, bu turizm merkezlerindeki vatandaşların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.

Bodrum ilçesinde sakinlik hakim. Özellikle güneşli havalarda yoğunluk yaşanan Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde sakin bir gün yaşandı. Kafelerin kapalı olduğu bölgede, yerli ve yabancı turistlerin güneşlendiği kumsallar da kuşlara kaldı.

İlçenin çevre yolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı. Bazı dönemlerde, uzun araç kuyruklarının oluşmasıyla bilinen trafik ışıklarının da bulunduğu kavşaklarda az sayıda araç görüldü. İlçe merkezinde sabah saatlerinden akşama kadar çok sayıda vatandaşın gelip geçtiği Cevat Şakir Caddesi'nde eskiye göre yaya trafiğinin de azaldığı gözlendi.

Bu bölgelerdeki durum, AA muhabirinin "aksiyon kamerası"yla da görüntülendi. Sakinlerinin kapı önü sohbeti ile bilinen ilçeye özgü dar sokaklar da sessizliğe büründü.

- Marmaris

Yüzlerce insanın yürüdüğü ve vakit geçirdiği Uzunyalı, İçmeler, Halk Plajları ve Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim.

Vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uyduğu görülüyor.

- Fethiye

Fethiye ilçesinde çok sayıda kişinin aynı anda yürüdüğü Sahil Bandı'ndaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolları sakinleşti.

Birçok işletmenin de kepenk kapattığı ilçedeki tarihi Paspatur Çarşısı'nda da sessizlik hakim.

İlçedeki bazı bankaların öğleden sonra hizmet vermesi ve içeriye sayılı müşteri alması nedeniyle banka önlerinde yoğunluk oluştuğu, buradaki vatandaşların eldiven ve maske taktığı gözlendi.

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:52 Kaynak: AA

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