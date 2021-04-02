Muğla'nın turizm merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

Menteşe ilçesinde polis, zabıta, sağlık ve bekçilerden oluşan ekipler, maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirildi.

Zaman zaman polis araçlarından uyarı anonsları yapıldı. Kente girişlerdeki uygulama noktalarında da denetimler artırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte yaptığı kontrollerde, HES Kodu sorgulaması da yapıldı.

Marmaris'te Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'un katıldığı denetimlerde, belediye, emniyet, jandarma ve kurum yetkilileriyle ilçenin yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarında işletmeler ve vatandaşlara kurallar hatırlatıldı.

Sahil ve plajlarda motorize emniyet ekipleri devriye görevi yaptı.

Bodrum'da ise sahilde bulunanlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan ekipler, denetim yaptı.