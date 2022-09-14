Muğla Valisi Orhan Tavlı , AA muhabirine, gece boyunca etkin mücadele yürütüldüğünü, ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Gökova, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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