Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

14.09.2022 09:08
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisi Gökova Kozlukuyu'daki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Günün ilk ışıklarıyla 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlanan yangın kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, gece boyunca etkin mücadele yürütüldüğünü, ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor MUĞLA ULA'DAKİ ORMAN YANGININA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI MUĞLA ULA'DAKİ ORMAN YANGININA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Kaynak: AA

Gökova, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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