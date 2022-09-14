Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgar nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.





Öte yandan yangına, 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi, 8 helikopter ve 5 uçak müdahale etti.