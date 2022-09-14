Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı

14.09.2022 07:53

Muğla'da gece saatlerinde başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıkları ile yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

Muğla'da orman yangını! Alevler kısa sürede büyüdü, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgar nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Muğla'da orman yangını! Alevler kısa sürede büyüdü, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor


Öte yandan yangına, 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi, 8 helikopter ve 5 uçak müdahale etti.

Muğla'da orman yangını! Alevler kısa sürede büyüdü, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor
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Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor MUĞLA ULA'DAKİ ORMAN YANGININA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI MUĞLA ULA'DAKİ ORMAN YANGININA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Orman Yangını, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı - Son Dakika
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