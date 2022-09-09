Akyaka Mahallesi'nde Levent Arslan 'a ait av köpeğinin 6 Mart'ta zeytinlik alanda ağaca asılı olarak ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ve JASAT timlerince çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

Levent Arslan, Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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