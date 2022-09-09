Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

09.09.2022 12:24
Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde köpeğin ağaca iple asılı halde ölü bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde köpeğin ağaca iple asılı halde ölü bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Akyaka Mahallesi'nde Levent Arslan'a ait av köpeğinin 6 Mart'ta zeytinlik alanda ağaca asılı olarak ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ve JASAT timlerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu köpeği öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaya Mezarları'na giden yoldaki zeytinlikte bir köpeği ağaca asılı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Levent Arslan, Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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