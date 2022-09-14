Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
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