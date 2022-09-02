Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

02.09.2022 11:14
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 2 yabancı uyruklu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 2 yabancı uyruklu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Samet Y. idaresindeki 35 AK 9450 plakalı otomobil, Muğla- Köyceğiz kara yolu Çıtlık mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Rus uyruklu Aleksey Aleksandrovıch Chausov (38) ve Alla Chausova (43) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kaynak: AA

Köyceğiz, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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