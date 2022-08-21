Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

21.08.2022 10:45

Muğla'nın Ula ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları şoförün dikkati sayesinde tahliye edildi, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları şoförün dikkati sayesinde tahliye edildi, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Birol Çiçek'in kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün Muğla- Marmaris kara yolu sakar rampası mevkisinde motor kısmında alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otobüsteki 38 yolcuyu tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Menteşe ve Ula itfaiye ekipleri, sevk edildi. Otobüste söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki ve ormanlık alandaki iki yangın söndürüldü.

Her hangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle yola çıktı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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