Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü

31.07.2022 12:27
Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde virajı alamayıp devrilen çimento yüklü tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde virajı alamayıp devrilen çimento yüklü tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Sakartepe rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet G. yönetimindeki 06 BCG 508 plakalı çimento yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Devrilen tırın tekerleklerinde yangın meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç içerisinden çıkarılan şoför Necdet G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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