Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.



TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 664 Bin 102 metrekare oldu.



2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 664 bin102 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 Milyar 217 Milyon 144 Bin 987 lira oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 1665, daire sayısı ise 2 bin 854 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı ise 312 Bin 510 metrekare, konut dışı kullanım alanı 286 bin 731 metrekare ortak kullanım alanı 64 Bin 861 metrekare oldu.



Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü de 1 Milyon 328 Bin 582 metrekare olarak belirlendi. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 Milyon 328 Bin 582 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 Milyar 570 Milyon 972 Bn 150 lira olarak gerçekleşti.



Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 Bin 537, daire sayısı 7 Bin 242 olarak gerçekleşti.



Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 791 Bin 786 metrekare, konut dışı kullanım alanı ise 325 Bin 067 metrekare, ortak kullanım alanı da 211 Bin 729 metrekare oldu. - MUĞLA