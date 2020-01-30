Muğla'nın yardım tırları Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
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Muğla'nın yardım tırları Elazığ'a ulaştı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Milas, Menteşe, Datça ve Fethiye Belediyelerinde toplanan 9 tır yardım malzemesi Elazığ'a ulaştı.

Muğla'nın yardım tırları Elazığ'a ulaştı, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Milas, Menteşe, Datça ve Fethiye Belediyelerinde toplanan 9 tır yardım malzemesi Elazığ'a ulaştı. 10 mahallede dağıtılan yardım malzemeleri, mahalle muhtarlarına teslim edildi.


Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlar için ilçe belediyelerinin başlattığı yardım kampanyasına destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Muğla Elazığ İçin Tek Yürek' sloganıyla toplanan yardım malzemelerini Elazığ'a ulaştırdı.


Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depreminin yaralarını sarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu 'Muğla Elazığ İçin Tek Yürek' çağrısına Muğlalılar kısa sürede yanıt verdi. Pazartesi akşamı yola çıkan 9 yardım tırı Çarşamba günü Elazığ'a ulaştı.


Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için giyecek, yiyecek ve barınma malzemelerinin yer aldığı 9 tır, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) denetiminde belirlenen mahallelere elden dağıtıldı. Elazığ'ın merkez mahalleleri olan Hüseynik-Kesrik, İcadiye, Çarşı, Yeni, Ulukent ve Doğukent, Yurtbaşı Beldesi, Yazıhan Beldesi, İçme Köyü ve Sedef köyüne yardım malzemeleri bırakıldı. - MUĞLA

Elazığ, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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