Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

11.09.2022 13:18
Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla-Yatağan kara yolu Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda 48 ADJ 369 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Aracın motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Sürücü ve araçtakiler, daha sonra otomobilden inerek uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle götürüldü.

Ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

YORUMLAR
500
Fethiye'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Fethiye'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Bodrum'da 'Opus Müzik Festivali' kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi Bodrum'da 'Opus Müzik Festivali' kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi
Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 13:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement