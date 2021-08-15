Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Hisarardı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterler ile de havadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.