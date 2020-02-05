Muğla'nın yerel tohumu yoğun talep görüyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yerel tohum dağıtımına 72 ilinden 2 bin 763 talep geldi.

Büyükşehir Belediyesince kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumların diğer illere dağıtımı yapılıyor. Belediye, sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla başlattıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu kapsamda 72 ilden 2 bin 763 talep geldiğini söyledi.

Muğla'nın tohumlarının 72 şehirde toprakla buluşmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Gürün, "Ata tohumu dediğimiz ninelerimizin, köylümüzün sandıklarında sakladığı geleneksel tohumlarımızı kurduğumuz Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde ev sahipliği yapıyoruz. 817 yerel tohumumuzu envanterimize ekledik. Bu tohumları ekim alanlarımıza ekiyor, bazı testlere tabi tutarak çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Tohumları sıfırın altında 193 derecede dondurarak muhafaza ettiklerini anlatan Gürün, Anadolu'nun çok zengin tohum varlığını üreterek geleceğe doğru bir şekilde taşımaya çalıştıklarını kaydetti.

Gürün, yerel tohumlardan almak isteyen vatandaşların 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.