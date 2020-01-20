Muğla'nın yıldızları yarı finalde - Son Dakika
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Muğla'nın yıldızları yarı finalde

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu'nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları ilk etabını lider tamamlayan Anadolu'nun Yıldızları Muğla Voleybol takımları çeyrek final müsabakaları için gittiği Kütahya'dan da Bayanlarda lider Erkeklerde 2.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu'nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları ilk etabını lider tamamlayan Anadolu'nun Yıldızları Muğla Voleybol takımları çeyrek final müsabakaları için gittiği Kütahya'dan da Bayanlarda lider Erkeklerde 2. olarak yarı finale katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu'nun Yıldızları programı kapsamında Voleybol Branşında aldığı başarılar ile Kütahya da gerçekleşen Çeyrek final müsabakalarına katılan Muğla Erkek ve Kız Voleybol takımları aldıkları başarılar ile göz kamaştırıyor.


Bilecik'te gerçekleşen Bölge müsabakalarında 3'te 3 yapan her 2 takım çeyrek finallere katılarak ilimizi temsil etti. Burada da Bayanlarda Aydın, Kütahya ve Edirne Anadolu'nun Yıldızları Takımlarını 3-0 lık skorlarla geçerek yarı finallere grup lideri olarak katılmaya hak kazanırken erkelerde, Koca eline 3-1 yenilen takım Eskişehir ve Kırklareli'ni 3-0 yenerek grup 2. oldu.


Ulaşım desteği Milas Belediyesi tarafından verilen müsabakalardan başarı ile ayrılan Muğla takımı Yarı Final Müsabakaları için 14 - 16 Şubat 2020 tarihlerinde Kırşehir ve Gümüşhane de gerçekleşecek olan müsabakalar için grubunda yer aldığı Kırşehir'e gidecek.


Turnuva 13 - 17 Mart 2020 tarihinde Gaziantep ilinde Türkiye Birinciliği ile son bulacak. - MUĞLA

Kütahya, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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