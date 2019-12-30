Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde gece boyunca kar yağışı devam etti. Ekiplerin kar küreme çalışmaları sonucu kapalı yol bulunmuyor.



Menteşe'nin yüksek kesimleri Yılanlı ve Göktepe bölgelerinde gece başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için gece boyunca hem kar küreme çalışması, hem de tuzlama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı ile ekipler, kırsal mahallelere olan ulaşımının aksamaması için çalışmalarını sürdürdüler.



Kar yağışının durmasının ardından kızılçam ormanları ile kaplı Yılanlı Dağı etekleri beyaza büründü. Havadan drone ile görüntülenen Yılanlı Dağı'nın beyaza bürünmüş hali vatandaşları kar yağan bölgelere çekmeye başladı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ekiplerin kar yağışı öncesi hazır bekletildiğini belirterek, "Menteşe ilçemizin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerimizde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyordu. Kar yağışının etkili olması ile birlikte ekiplerimiz gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Şu anda kapalı bir yolumuz yok" dedi.



Kavaklıdere ilçesinde ise yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Kavaklıdere Menteşe Mahallesi ve Nebiler Mahallesi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekiplerin çalışması ile yollar tamamen ulaşıma açıldı. - MUĞLA