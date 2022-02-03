Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüye büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar, bölgeye giderek mangal yapıp kar topu oynadı.

Kar yağışının etkili olduğu bölge, dron ile görüntülendi.

Ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor

Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde de dün başlayan kar yağışı yer yer etkisi azalsa da sürüyor.

Kar nedeniyle ilçede dün kapanan Seki- Elmalı kara yolunda ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Fethiye- Antalya kara yolunda da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kara yolunda seyreden araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ise devam ediyor.